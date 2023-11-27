28 ноября жителей Пензенской области ждет мокрый снег

27.11.2023 | 22:00

Во вторник, 28 ноября, жителей Пензенской области ждет облачная с прояснениями погода и мокрый снег. Об этом предупреждают синоптики Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.

Ночью уличные термометры покажут -2...-7 градусов, днем ожидается 0...-5. Будет дуть юго-западный ветер, порывы которого местами достигнут 15-18 м/с в темное время суток и 9-14 м/с в светлое.

Из-за усиления ночного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности.

«В начале недели край будет находиться под влиянием поля повышенного давления. Небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах, при этом существенно похолодает.

Затем регион вновь окажется во власти циклона. Снова ожидаются осадки смешанного характера, усилится ветер и температурный режим повысится», - предупредили специалисты Приволжского УГМС.