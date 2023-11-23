В Пензе автобус № 54 на встречной полосе удивил водителей

23.11.2023 | 17:37

Днем в четверг, 23 ноября, в районе путепровода на улице 8 Марта пензенских водителей поджидал сюрприз: в их стройные ряды затесался непрошеный гость.

На встречной полосе оказался автобус, следовавший по маршруту № 54 из Арбекова в сторону центра.

Какое-то время шофер лавировал в потоке, но потом машину с пассажирами в салоне занесло.

Так как направления движения на этом участке разделены конструктивно, вернуться в свой ряд водитель автобуса не мог.

Как он оказался на встречке, неизвестно.

«Провода оборвало, там вакханалия была, они [автобусы] не пролезали по габаритам», - рассказал об увиденном один из пользователей Сети.

Источник фото № 2 - vk.com/sova_penza.