В Пензе автобус № 54 на встречной полосе удивил водителей

Днем в четверг, 23 ноября, в районе путепровода на улице 8 Марта пензенских водителей поджидал сюрприз: в их стройные ряды затесался непрошеный гость.
На встречной полосе оказался автобус, следовавший по маршруту № 54 из Арбекова в сторону центра.
Какое-то время шофер лавировал в потоке, но потом машину с пассажирами в салоне занесло.
Так как направления движения на этом участке разделены конструктивно, вернуться в свой ряд водитель автобуса не мог.
Как он оказался на встречке, неизвестно.
«Провода оборвало, там вакханалия была, они [автобусы] не пролезали по габаритам», - рассказал об увиденном один из пользователей Сети.
Источник фото № 2 - vk.com/sova_penza.
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