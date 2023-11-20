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Из жизни

По Московской покатились плафоны, отвалившиеся от фонаря

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В воскресенье, 19 ноября, пензенцы, прогуливавшиеся по улице Московской, стали свидетелями нестандартных детских игр.

От фонаря, что стоит напротив дома № 36, отсоединились два белых плафона.

«Валяются, а дети их пинают», - рассказала горожанка сетевому изданию «ПензаИнформ».

В итоге частично побитые плафоны задержались в приствольных квадратах деревьев.

В этот же день в Сети появилась информация об аварии, случившейся на Московской около полудня. На кадрах с места аварии видно, что водитель Peugeot врезался в фонарь. Рядом лежит плафон.

Вероятно, именно ДТП стало причиной поломки уличного светильника.

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Источник — фото № 4 и 5 vk.com/black_pnz
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