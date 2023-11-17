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Из жизни

На проспекте Строителей починили долгое время не работавшие фонари

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На проспекте Строителей после жалоб местных жителей починили фонари, которые долгое время не работали. Об исправлении ситуации в пятницу, 17 ноября, сообщили в администрации Пензы.

Речь идет об участке от ТЦ «Берлин» до дома на Ладожской, 110.

Люди отмечали, что отсутствие освещения особенно опасно напротив библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, поскольку там находятся и пешеходный переход, и остановки.

Пензенцы выразили надежду, что кто-то наконец возьмется навести порядок, и оказались услышаны.

«Работы выполнены Управлением ЖКХ Пензы совместно с АО «Пензенская горэлектросеть», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты провели инвентаризацию сетей наружного освещения в районе домов № 146, 148, 150, 154, 156, 158 на улице Ладожской.

«Ранее планировалось восстановить их работоспособность до конца текущего года, но, учитывая объем работ, завершить все рассчитывают в начале 2024 года. Также в начале 2024 года запланировано включение освещения вдоль новой дороги на улице Бутузова», - пояснили в мэрии.

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Источник — фото администрации Пензы
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