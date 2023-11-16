17 ноября осадки в Пензенской области не прогнозируются

16.11.2023 | 22:00

В ночь на пятницу, 17 ноября, жителей Пензенской области ждут заморозки. Такой прогноз дали специалисты регионального гидрометцентра.

В темное время суток температура воздуха опустится до -1...-3 градусов, днем поднимется максимум до +2...+3. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Неблагоприятные и опасные природные явления не прогнозируются.

Ранее синоптики объясняли, что похолодание в Пензенской области связано с приходом в регион арктического воздуха, который начал поступать после прохождения атмосферного фронта обширного циклонического вихря.

Возможен гололед, так что пензенцам следует быть внимательными на дорогах и тротуарах.