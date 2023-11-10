В Кузнецке инспекторы ДПС спасли девушку в беде

10.11.2023 | 12:59

В Кузнецке сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь девушке с проколотым колесом.

Это случилось 8 ноября в 13:05 напротив дома № 92 на улице Кирова. Инспекторы, проезжая мимо, заметили «Ладу-Калину» на обочине. У машины было повреждено колесо.

Полицейские решили выяснить, не нужна ли водителю помощь. За рулем оказалась девушка. Она сообщила, что проколола колесо и не смогла самостоятельно справиться с проблемой.

Автоинспекторы помогли девушке заменить колесо, и она продолжила путь.

В тот же день автолюбительница разместила пост в кузнецкой группе во «ВКонтакте». «Хочу выразить благодарность сотрудникам ГИБДД за помощь на дороге. Пробила колесо, ребята помогли поменять. Здоровья вам и вашим близким», - написала она.

4 ноября в Нижнеломовском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине, съехавшей с трассы М-5. Ее машина застряла на обочине, а никто из проезжающих мимо водителей не останавливался.