Сотрудники ГИБДД заметили ребенка, регулировавшего движение на ГПЗ

09.11.2023 | 20:25

В Пензе сотрудники ГИБДД обратили внимание на 6-летнего мальчика, который в форме инспектора ДПС регулировал движение на улице Антонова. Ребенка снял проезжавший мимо водитель, и ролик собрал множество лайков в сети.

Мальчика пригласил в гости начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Антон Шматков.

Оказалось, что юный пензенец мечтает пойти на службу в ГАИ. Антон Шматков рассказал ему о профессии и качествах, которые нужны инспектору.

Потом мальчика взяли на патрулирование улиц. «Под контролем командира взвода отдельной специализированной роты ДПС Сергея Крюкова он останавливал машины, проверял документы. Автолюбители были приятно удивлены и на происходящее реагировали улыбками», - сообщает МВД.Медиа.

Юному пензенцу также разрешили обратиться к участникам дорожного движения через громкоговоритель. Он попросил их соблюдать правила и уважать друг друга.