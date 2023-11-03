Участнику СВО из Кузнецка помогли найти потерянную карту

03.11.2023 | 16:41

Кузнецкие полицейские помогли местному жителю, участвующему в СВО, вернуть банковскую карту. Он лишился ее, когда приезжал в родной город в отпуск, а затем, уже уехав в зону специальной военной операции, увидел, что со счета исчезают деньги.

Как только мужчина заметил неладное, он обратился в полицию, рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области. Сотрудникам хватило дня, чтобы найти вора и изъять карту, о чем они сообщили кузнечанину.

Военный попросил начальника управления генерал-майора полиции Павла Гаврилина поощрить причастных к поиску.

«Выражаю искреннюю благодарность старшему участковому уполномоченному полиции майору полиции Артему Бирюкову и участковому уполномоченному полиции старшему лейтенанту полиции Александру Козлову. Выражаю признательность за уважительное и человеческое отношение, которое может быть примером для остальных сотрудников МВД РФ», - отметил участник СВО.

Также он выразил уверенность, что с такими полицейскими его семья в Кузнецке - под надежной защитой.