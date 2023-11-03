Площадку во дворе на Клары Цеткин назвали городской свалкой

03.11.2023 | 20:48

Пензенцы на улице Клары Цеткин много лет страдают от тесного соседства с контейнерной площадкой возле дома № 53.

Местный житель выложил в Сеть видео, на котором запечатлен масштаб беды - переполненные баки и гора хлама рядом с оградой площадки. Также в кадр попал разлетевшийся на десятки метров мусор, в том числе строительный.

«Третий год живем на городской свалке», - пожаловался автор ролика.

По словам пензенца, в день съемки люди вышли на улицу, чтобы встретиться с депутатом. Вместо него приехал помощник, который замерил расстояние от дома до контейнерной площадки - 14 метров 20 сантиметров.

Это не единственный двор на Шуисте, откуда поступают жалобы от горожан. Ранее они назвали общей помойкой территорию у дома № 43. А в 2020 году неизвестные сдали забор другой мусорной площадки в металлолом.