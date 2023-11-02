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Из жизни

В пензенском сквере «Проводы» спилили четыре ели

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Житель Пензы Евгений С. возмутился вырубкой деревьев в сквере «Проводы» (угол улиц Куйбышева и Тамбовской).

«Администрация опять занимается самоуправством. Срублены абсолютно здоровые деревья! Как так можно?!» - написал он на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Горожанин дал ссылку на группу во «ВКонтакте», где опубликованы снимки спиленных стволов.

В Управлении ЖКХ Пензы пояснили: при обследовании зеленых насаждений в сквере «Проводы» были выявлены сухие деревья, в связи с чем было принято решение об их сносе. Всего были спилены четыре ели.

В доказательство своих слов управление разместило фотографии деревьев, сделанные во время проведения работ. На снимках видно, что они действительно сухие.

В администрации города добавили, что мертвые ели необходимо было убрать ради безопасности людей.

«На месте погибших деревьев весной следующего года будет рассмотрена возможность высадки молодых саженцев», - пообещали пензенцам.

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Источник — фото № 1, 5, 6 - www.penza-gorod.ru, № 2, 3, 4 - vk.com/sova_penza_news
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