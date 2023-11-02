В пензенском сквере «Проводы» спилили четыре ели

02.11.2023 | 11:13

Житель Пензы Евгений С. возмутился вырубкой деревьев в сквере «Проводы» (угол улиц Куйбышева и Тамбовской).

«Администрация опять занимается самоуправством. Срублены абсолютно здоровые деревья! Как так можно?!» - написал он на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Горожанин дал ссылку на группу во «ВКонтакте», где опубликованы снимки спиленных стволов.

В Управлении ЖКХ Пензы пояснили: при обследовании зеленых насаждений в сквере «Проводы» были выявлены сухие деревья, в связи с чем было принято решение об их сносе. Всего были спилены четыре ели.

В доказательство своих слов управление разместило фотографии деревьев, сделанные во время проведения работ. На снимках видно, что они действительно сухие.

В администрации города добавили, что мертвые ели необходимо было убрать ради безопасности людей.

«На месте погибших деревьев весной следующего года будет рассмотрена возможность высадки молодых саженцев», - пообещали пензенцам.