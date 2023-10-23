23.10.2023 | 12:50

С улицы Московской в Пензе начали исчезать скамейки. В холодное время года они не пользуются популярностью у горожан и всю зиму хранятся на базе одного из МУПов.

Ежегодно лавочки убирают из скверов именно в октябре, а уже в ноябре город начинают украшать к Новому году - появляются соответствующие малые архитектурные формы и арт-объекты.

Этой весной многие горожане жаловались на позднюю установку лавок: возможность присесть отсутствовала в «Могилевском Дворике», скверах им. Лермонтова и Белинского, у памятника «Проводы».

Если обычно места для отдыха появлялись в мае, то в 2023-м ждать пришлось до лета.

В управлении ЖКХ тогда пояснили, что задержка была связана с ремонтом и покраской скамеек.