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Из жизни

Водитель маршрутки помог пензенцу найти выпавший телефон

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Житель Пензы сердечно поблагодарил водителя маршрутного такси № 29 с госномером 235 за помощь в поиске телефона.

Свой пост пензенец разместил в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». Выйдя из микроавтобуса, он заметил пропажу телефона и понял, что гаджет остался в салоне.

«Я начал останавливать других водителей этого маршрута, чтобы связаться с тем водителем. Помочь с такой бедой решился один человек. Он обзвонил всех, подсказал, как лучше действовать, и таким образом получилось найти нужную маршрутку. Телефон благополучно забрал на конечной», - рассказал автор свою историю.

Он добавил, что водитель, помогший ему установить местонахождение аппарата, даже не взял деньги за проезд, когда подвозил его до нужного места.

«Побольше бы таких людей, еще раз спасибо!» - завершил горожанин свой рассказ.

Подписчики не замедлили откликнуться. «Отличная новость!», «Радует, что такое человеческое отношение еще есть к людям. В последнее время это редкость. Респект водителю», - пишут они.

Особое одобрение вызвало бескорыстие шофера.

«Есть люди, которые помогают за банальное спасибо», - резюмировал один из комментаторов.

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