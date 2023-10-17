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Из жизни

Пензенские лесничие проверяют домики для летучих мышей

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В Пензенской области лесничии проверяют домики для летучих мышей, которые должны были впасть в спячку. Об этом во вторник, 17 октября, региональный минлесхоз рассказал в своем телеграм-канале.

В Шаткинском-Лесосадовом участковом лесничестве жилища млекопитающих осматривал Николай Танин.

«Все они безобидные и даже полезные для человека зверьки, ведь питаются летучие мыши крылатыми ночными насекомыми, практически недоступными птицам. Их добычей часто становятся вредители садов и огородов, а также кровососущие насекомые», - объяснили в министерстве.

Специалисты привели пример: за 1 час летучая мышь ловит около 600 комаров.

«В нашей полосе крылатые насекомые осенью исчезают, поэтому летучие мыши впадают в спячку с середины осени до начала весны», - добавили в минлесхозе.

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Источник — фото t.me/minleshozpenza
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