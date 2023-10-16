У «Спутника» на Западной Поляне отремонтируют асфальт

16.10.2023 | 14:28

В Пензе приведут в порядок территорию около детско-юношеского центра «Спутник» на Западной Поляне.

Согласно постановлению главы города Александра Басенко, подписанному 11 октября, предполагается выполнить текущий ремонт асфальта.

Все работы должны быть завершены до конца этого года.

На протяжении последних нескольких лет покрытие у «Спутника» являет собой печальное зрелище: многочисленные ямы мешают в первую очередь воспитанникам центра, которые выполняют различные упражнения на площадке.

Ситуацию пытались исправить с помощью щебня, но лучше от этого не стало.