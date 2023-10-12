Пьяный никольчанин устроил дрифт перед зданием ГИБДД

12.10.2023 | 19:02

«Токийский дрифт отдыхает» - видео с таким говорящим названием появилось в соцсети «ВКонтакте» в среду, 11 октября. На нем запечатлено, как помятый ВАЗ-2107 дрифтует на Советской площади в Никольске. Через какое-то время туда, чтобы остановить его, выбегают несколько сотрудников ДПС. Дело в том, что подрифтовать гонщик решил непосредственно перед зданием, где располагается ОГИБДД МО МВД России Никольский (ул. Московская, 5).

«На красный да по площади с мемориалом. Осквернение можно легко припаять. Здесь одной административкой не отделается, думаю. Продолжение сериала на странице МВД будет, скорее всего», - прокомментировал местный житель и оказался прав.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел 27 сентября. Сотрудники ДПС заметили автомобиль, водитель которого осуществлял резкие маневры на дороге. Ему подали жест об остановке, но он был проигнорирован.

«Впоследствии автомобиль ВАЗ-2107 был остановлен, а водитель задержан. Им оказался местный житель 2004 года рождения. В ходе общения с нарушителем было установлено, что водитель управляет транспортным средством с признаками опьянения (запах алкоголя и нарушенная речь)», - рассказали в УГИБДД.

Юноша прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте, и результат оказался положительным. Так как это был не первый раз за год, когда никольчанин сел за руль нетрезвым, в отношении него возбудили уголовное дело.

«Кроме того, были составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством, не имея права управления, а также управление транспортным средством без полиса ОСАГО и неповиновение законному требованию сотрудника полиции», - перечислили в УГИБДД.

Также на видео попало нарушение, совершенное пешеходом: он пересек дорогу в неположенном месте, чтобы снять дрифтовавшую «семерку». Молодого человека 2001 года рождения привлекли его к административной ответственности.