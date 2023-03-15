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Общество

Провал асфальта на Лермонтова пообещали устранить весной-летом

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Пензенские водители на протяжении нескольких дней терпят неудобства из-за провала асфальта на улице Лермонтова.

Мало того что в час пик из-за узкой дороги и частых ДТП здесь ежедневно образуются заторы, так теперь ситуация усугубилась: автомобилисты притормаживают перед ямой. Она появилась на участке вверху улицы, где ранее велись работы по устранению коммунальной аварии.

«Кто и когда починит провал на Лермонтова? Ехать невозможно, а дорога только отремонтирована по БКД», - написал пользователь Максим Ч. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель администрации города пояснил, что дорожное покрытие в месте проведения земляных работ временное и выполнено с применением литой асфальтобетонной смеси.

«В весенне-летний период запланировано проведение работ по замене временного покрытия на постоянное», - говорится в ответе чиновников.

Улицу Лермонтова отремонтировали минувшим летом. Работы начались в июне. Общая протяженность обновленного асфальта превысила 2 км.

У горожан не раз возникали вопросы. Так, они обратили внимание, что деревья на тротуаре закатали в асфальт, а десятки метров нового асфальта и грунта вскрыли, едва уложив (оказалось, что подрядная организация повредила силовой кабель и пришлось его менять).

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