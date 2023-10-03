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Из жизни

Зареченец привез из зоны СВО кошку, выбравшую его хозяином

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Зареченец эвакуировал из зоны спецоперации кошку, найденную на линии боевого соприкосновения под Херсоном. Об этом сообщает издание «Заречье сегодня».

Тощий 3-месячный котенок бродил среди разрушенного села, когда его встретили военные. Животное забрали с собой - сначала в окоп, потом на базу. Там Киша (так назвали котенка, который оказался девочкой) и познакомилась с зареченцем.

«Это была любовь с первого взгляда... Киша оказалась на редкость понятливой и ласковой. Воинский устав соблюдала, только сбегала в самоволку. Хотя солдатская еда и пришлась кошке по вкусу, но по ночам она регулярно охотилась на мышей. А под утро заползала в спальник к Игорю (имя зареченца изменено. - Прим. ред.) - погреться. И ни к кому больше. Так и выяснилось, кто Кишин хозяин», - пишет «Заречье сегодня».

Когда зареченца перевели в другое место, он отказался оставлять кошку и взял ее с собой. В Батайске боец передал Кишу с рук на руки родителям, приехавшим его повидать, и она отправилась в Заречный.

В Пензенской области кошке сделали прививки и документы, а после этого Киша полетела в Читу, где живет зареченец с женой.

«Сейчас эвакуированная из-под Херсона кошка вполне освоилась в Чите и забыла, что такое обстрелы и голод. Весит она уже больше четырех килограммов, так что хозяйка подумывает посадить ее на диету, а то скоро в переноску не влезет», - сообщает «Заречье сегодня».

Правда, с хозяином кошка видится редко: он находится в зоне СВО.

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Источник — фото предоставлено читателем zarpressa.ru
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