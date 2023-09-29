Погода: последний сентябрьский день порадует пензенцев

Последний сентябрьский день в Пензенской области выдастся теплым и солнечным. Такой прогноз сделали специалисты местного гидрометцентра.
Ночью в субботу, 30-го числа, уличные термометры покажут +6...+8 градусов, днем +21...+23. Будет дуть слабый западный ветер.
«Переменная облачность. Без существенных осадков», - предупредили пензенские синоптики.
Неблагоприятные или опасные погодные явления не прогнозируются.
Этот выходной день хорошо подойдет для прогулок. Те же, у кого нет возможности пройтись по позолоченному осенью городу, могут полюбоваться видами разных уголков Пензы здесь.
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