Погода: последний сентябрьский день порадует пензенцев

29.09.2023 | 22:00

Последний сентябрьский день в Пензенской области выдастся теплым и солнечным. Такой прогноз сделали специалисты местного гидрометцентра.

Ночью в субботу, 30-го числа, уличные термометры покажут +6...+8 градусов, днем +21...+23. Будет дуть слабый западный ветер.

«Переменная облачность. Без существенных осадков», - предупредили пензенские синоптики.

Неблагоприятные или опасные погодные явления не прогнозируются.

Этот выходной день хорошо подойдет для прогулок. Те же, у кого нет возможности пройтись по позолоченному осенью городу, могут полюбоваться видами разных уголков Пензы здесь.