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Из жизни

Найденная в Терновке девочка пока остается в больнице

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Маленькая девочка, найденная в Терновке в среду, 27 сентября, остается в детской больнице, несмотря на то что ее родители установлены. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Дело в том, что девочка растет в неблагополучной семье. Ее планировали отдать в дом ребенка в Кузнецке, но выяснилось, что в Москве у нее есть бабушка.

В пятницу, 29 сентября, женщину ждут в Пензе. Если она докажет, что сможет заботиться о ребенке, внучку отдадут ей под опеку. В противном случае малышку все же ждет дом ребенка: ее мать могут лишить родительских прав.

Тревожное сообщение о найденной во дворе на улице Вадинской 3-летней девочке по имени София появилось в пензенских группах в соцсетях вечером четверга, 28 сентября.

«При ней был пакет с продуктами и красная толстовка матери. Бегала во дворе одна, когда уже все дети разошлись по домам. Где мать, она не знает», - говорилось в тексте.

Очевидцы написали в комментариях, что ребенка никто не искал. «Мама оставила ее у нас во дворе и ушла», «По словам девочки, они с мамой приехали и мама ее оставила во дворе, ничего ни сказав», - уточнили они.

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