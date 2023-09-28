В Терновке нашли оставленную во дворе 3-летнюю девочку

28.09.2023 | 21:16

Тревожное сообщение появилось в пензенских группах в соцсетях вечером в четверг, 28 сентября. В нем сообщалось о 3-летней девочке по имени София, найденной в Терновке накануне.

«Внимание! 27.09.2023 нашли потеряшку во дворе на ул. Вадинской, 6, 7, 9. Девочка где-то 3 годика по возрасту, волосы русые, одета сверху в бледно-розовую болоньевую безрукавку, при ней был пакет с продуктами и красная толстовка матери.

Сказала, что ее зовут София. Бегала во дворе одна, когда уже все дети разошлись по домам. Где мать, она не знает. Забрали ее в полицию на ул. Воронежской в Терновке. Мама, откликнитесь, пожалуйста. Тут ее уже утеплили в курточку, сверху безрукавки и платочек, было уже холодно. На сегодняшний день девочка находится в детской больнице им. Филатова», - говорилось в тексте.

Очевидцы написали в комментариях, что ребенка никто не искал и, пока он находился в больнице с 27-го числа, никто ее местонахождением не интересовался. «Мама оставила ее у нас во дворе и ушла», «По словам девочки, они с мамой приехали и мама ее оставила во дворе, ничего ни сказав», - уточнили они.

Корреспондент портала PenzaInform обратился к координатору поискового отряда «Лиза Алерт» Пензенской области Наталье Аникиной с вопросом, не обращались ли родственники ребенка за помощью. Наталья со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что родители девочки установлены.