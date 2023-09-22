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Из жизни

Пензенцев не устраивает работа маршруток № 27

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Жители Пензы жалуются на работу маршруток № 27 («Мясокомбинат» - «ТЦ «Мега Пенза»). По словам горожан, утром транспорт переполнен, а вечером идет мимо остановок.

«Очень интересует организация работы 27-го маршрута. Уехать из Арбекова на Север к восьми утра на работу невозможно, все «коробки» идут уже битком. С работы с Севера в Арбеково после 20:15 уехать также не представляется возможным: идут пустые, с выключенным маршрутоуказателем «Домой», дежурных на маршруте, видимо, нет. Уточните, пожалуйста, хотя бы график работы этого маршрута. В идеале было бы отлично вернуть на маршрут большие автобусы с 6:00 до 21:00», - написали пензенцы в рубрику «Вопрос - ответ» на портале PenzaInform.ru.

Ситуацию прокомментировали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Больших автобусов № 27 горожанам ждать не стоит. И. о. директора Денис Светкин сообщил, что маршрут в соответствии с Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок г. Пензы должен обслуживаться автобусами малого и среднего классов.

«Актуальное расписание движения общественного транспорта размещено на официальном сайте Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области», - добавил он.

Кстати, там указано, что маршрутки № 27 ездят с 6:00 до 22:00. Интервал движения в период с 6:00 до 7:00 - 10 минут, с 7:00 до 12:00 - 7 минут, с 12:00 до 16:00 - 10 минут, с 16:00 до 19:00 - 7 минут, с 19:00 до 21:00 - 10 минут, с 21:00 до 22:00 - 20 минут.

«При выявлении нарушений в работе общественного транспорта пассажирам необходимо обратить внимание на дату, время, место, номер маршрута и регистрационный знак транспортного средства для последующей передачи информации в транспортную компанию для принятия мер реагирования», - объяснил Денис Светкин.

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