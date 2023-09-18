19 сентября синоптики обещают пензенцам в меру теплый день

Во вторник, 19 сентября, в Пензенской области будет в меру тепло и солнечно. Об этом свидетельствуют данные местного гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, ночью в регионе ожидается +8...+10 градусов, будет дуть слабый ветер с севера.
Днем воздух прогреется до +20...+22, ветер станет умеренным и изменит направление на северо-западное.
«Переменная облачность. Без существенных осадков», - уточняется на официальном сайте Пензенского ЦГМС.
Неблагоприятные и опасные погодные явления 19-го числа не прогнозируются.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀