19 сентября синоптики обещают пензенцам в меру теплый день

18.09.2023 | 22:00

Во вторник, 19 сентября, в Пензенской области будет в меру тепло и солнечно. Об этом свидетельствуют данные местного гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, ночью в регионе ожидается +8...+10 градусов, будет дуть слабый ветер с севера.

Днем воздух прогреется до +20...+22, ветер станет умеренным и изменит направление на северо-западное.

«Переменная облачность. Без существенных осадков», - уточняется на официальном сайте Пензенского ЦГМС.

Неблагоприятные и опасные погодные явления 19-го числа не прогнозируются.