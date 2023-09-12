Пензенцев предупредили об ухудшении погоды 13 сентября

12.09.2023 | 22:00

Сотрудники Пензенского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды в регионе на среду, 13 сентября.

Ночью ожидается +8...+10 градусов, без существенных осадков; днем +17...+19, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный ветер с северо-востока.

Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров, днем вероятна гроза.

Опасные природные явления не прогнозируются.

«Во время ударов молнии не рекомендуется подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, стоять рядом с окном. Желательно выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы», - предупредила администрация Пензы со ссылкой на МЧС.