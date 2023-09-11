В Пензе автовладельцы устилают парковочные места коврами

Среди пензенских водителей стало популярно выстилать парковочные места коврами. На этот факт обратил внимание один из горожан и поделился фотографиями с PenzaInform.ru.
На снимках запечатлена атмосфера тепла и уюта, которую создали себе автовладельцы на проспекте Строителей, 45; ул. Чаадаева, 105; проспекте Победы, 17.
Причем в двух случаях это парковки на газонах, захват земли.
Пензенцы в комментариях в телеграм-канале PenzaInform назвали такие картины дичью и деревенщиной.
Впрочем, большинство отреагировали с юмором: «Скоро во всех магазинах в продаже - парковочный палас», «Все по вашим заветам: не нравится грязь во дворе - не жалуйся, а возьми и сам что-нибудь сделай», «Ну раз нет асфальта в Пензе, будут ковры», «Так он машину поставил, чтоб ковер не украли», «Кончится тем, что управляйки начнут отдельную плату за такие парковки брать, по цене 9-этажного строения аналогичной площади. Типа а че такого, тут же можно было бы еще одну свечку воткнуть».
Подытожил обсуждение пензенец, отметивший, что парковочных мест во дворах старых домов столько, будто там одна машина на сорок квартир.
«Вот и приходится людям изгаляться, чтобы хоть как-то себе пространство застолбить», - пояснил он.
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