В Пензе автовладельцы устилают парковочные места коврами

11.09.2023 | 14:19

Среди пензенских водителей стало популярно выстилать парковочные места коврами. На этот факт обратил внимание один из горожан и поделился фотографиями с PenzaInform.ru.

На снимках запечатлена атмосфера тепла и уюта, которую создали себе автовладельцы на проспекте Строителей, 45; ул. Чаадаева, 105; проспекте Победы, 17.

Причем в двух случаях это парковки на газонах, захват земли.

Пензенцы в комментариях в телеграм-канале PenzaInform назвали такие картины дичью и деревенщиной.

Впрочем, большинство отреагировали с юмором: «Скоро во всех магазинах в продаже - парковочный палас», «Все по вашим заветам: не нравится грязь во дворе - не жалуйся, а возьми и сам что-нибудь сделай», «Ну раз нет асфальта в Пензе, будут ковры», «Так он машину поставил, чтоб ковер не украли», «Кончится тем, что управляйки начнут отдельную плату за такие парковки брать, по цене 9-этажного строения аналогичной площади. Типа а че такого, тут же можно было бы еще одну свечку воткнуть».

Подытожил обсуждение пензенец, отметивший, что парковочных мест во дворах старых домов столько, будто там одна машина на сорок квартир.

«Вот и приходится людям изгаляться, чтобы хоть как-то себе пространство застолбить», - пояснил он.