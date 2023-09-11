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Из жизни

Пензенские синоптики дали прогноз погоды на 12 сентября

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Пензенский гидрометцентр спрогнозировал погоду, которая ждет жителей области во вторник, 12 сентября.

По данным синоптиков, ночью за окном будет +8...+10 градусов, днем +17...+19.

Вероятен небольшой дождь, поэтому при выходе из дома следует прихватить зонты. Подует умеренный ветер с северо-востока, но его порывы окажутся несильными.

Неблагоприятные или опасные природные явления 12 сентября не прогнозируются.

Из-за дождя возможно ухудшение дорожной обстановки и, как следствие, повышение вероятности возникновения ДТП. Водителей призывают быть особенно аккуратными и бдительными.

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