Пензенские синоптики дали прогноз погоды на 12 сентября

11.09.2023 | 22:00

Пензенский гидрометцентр спрогнозировал погоду, которая ждет жителей области во вторник, 12 сентября.

По данным синоптиков, ночью за окном будет +8...+10 градусов, днем +17...+19.

Вероятен небольшой дождь, поэтому при выходе из дома следует прихватить зонты. Подует умеренный ветер с северо-востока, но его порывы окажутся несильными.

Неблагоприятные или опасные природные явления 12 сентября не прогнозируются.

Из-за дождя возможно ухудшение дорожной обстановки и, как следствие, повышение вероятности возникновения ДТП. Водителей призывают быть особенно аккуратными и бдительными.