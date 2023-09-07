В Пензе осужденному после жалобы рекомендовали встречу с психиатром

07.09.2023 | 13:03

Осужденный, отбывающий срок в пензенской колонии строгого режима № 4 (ул. Молодогвардейская), пожаловался на нарушение своих прав. По мнению мужчины, ему не оказывают необходимую медицинскую помощь.

На место выехали представители Общественной наблюдательной комиссии Пензенской области. Осужденный рассказал им, что не получает помощи по поводу ряда своих недугов, а также ему, с деформацией тазобедренного сустава, отказываются присвоить II группу инвалидности.

Члены комиссии изучили медкарту мужчины. В ней было указано, что по прибытии в колонию осужденного осмотрели и взяли у него необходимые анализы. Проблем, требующих оперативного вмешательства, не нашли. Мужчину направляли в учреждения системы здравоохранения, где он прошел рентген, анализы крови, УЗИ-исследование почек и брюшной полости, осмотр у невролога, ортопеда-травматолога, хирурга и терапевта.

«Установлено, что у осужденного имеется деформация тазобедренного сустава 1-й степени. При этом основания для выдачи ему направления для прохождения медико-социальной экспертизы с целью установления инвалидности отсутствуют», - пояснили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Челны комиссии убедились, что у мужчины есть доступ ко всем коммунально-бытовым объектам колонии, медчасти, осуществлению религиозных обрядов, в том числе в мечети. На его обращения к медработниками по имеющимся заболеваниям (боли в колене, гипертония 2-й степени) реагировали, назначая лечение и выдавая препараты, но осужденного это не устроило.

Представители комиссии лично осмотрели общежитие, где мужчина живет с 14 другими осужденными (они являются инвалидами и пенсионерами).

«В общежитии созданы улучшенные материально-бытовые условия. Осужденные обеспечены спальными местами, табуретами, тумбочками, постельным бельем и иными предметами обихода. В спальном помещении и комнате для приема пищи в наличии имеется кипяченая вода», - уточнили в УФСИН.

Отбывающие наказание никаких жалоб проверяющим не высказали.

Комиссия пришла к выводу, что нарушений прав осужденных не допущено, и рекомендовала организовать для пожаловавшегося мужчины консультации психолога и психиатра, беседу

со священнослужителем и рассмотреть вопрос о его трудоустройстве.