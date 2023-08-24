В Пензенской области ждут резкого ухудшения погоды

24.08.2023 | 14:17

В четверг, 24 августа, во второй половине дня и вечером в Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий.

О желтом уровне опасности предупреждает Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируется гроза с порывами северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду.

Желтый уровень сохранится и 25-го числа: ночью и утром местами будет туманно.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.