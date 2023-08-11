Житель Пензенской области продает медаль от Путина

11.08.2023 | 12:35

Житель Пензенской области, участвовавший в строительстве Крымского моста, решил продать полученную от Президента РФ Владимира Путина медаль. За коллекционный предмет он просит 900 000 рублей. Соответствующую публикацию мужчина разместил на сайте объявлений 4 августа.

«Очень редкая медаль за строительство Крымского моста. Торг уместен!» - сообщил пользователь под ником Роман.

Указанная жителем области цена стала одной из самых высоких на сайте. К примеру, подобную медаль там можно приобрести и за 10 500 рублей.

Как рассказал мужчина корреспонденту «Ленты.ру», он проработал на строительстве сооружения три года.

«Я знаю, в Москве за 5 000 000 рублей одну продали, в Нижнем Новгороде - за 3 000 000, в Воронеже - за 2 500 000. Их всего 800 штук, по-моему, в России. У меня цель - ребенку квартиру купить однокомнатную, хоть после себя что-то оставить. Я приехал в 2006 году в Россию, но у меня сейчас ничего нет такого (имущества - прим. «Ленты.ру»)», - объяснил житель области.

Крымским называют мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Кубань и строился с 2016 по 2019 год. Он состоит из двух параллельных - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность переправы - 19 км. Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией.