Сетевое издание|18+|Четверг|10 авг 2023|21:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Кузнецке у участника спецоперации родился пятый ребенок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке торжественно зарегистрировали рождение пятого ребенка в семье земляков.

Отец новорожденной - участник специальной военной операции. Он прибыл в родной город в отпуск.

Примечательно, что государственную регистрацию появления девочки на свет провели с помощью сервиса «Рождение ребенка». Родители через портал госуслуг подают сведения, а затем забирают готовое свидетельство.

Коллектив загса поздравил счастливых родителей. Им вручили первый государственный документ ребенка.

«Супруги Александр и Наталья назвали малышку Евангелиной. Теперь в многодетной семье воспитываются три сына и две дочери», - сообщили в пресс-службе Министерства труда социальной защиты и демографии Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото trud.pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте