В Кузнецке у участника спецоперации родился пятый ребенок

10.08.2023 | 20:29

В Кузнецке торжественно зарегистрировали рождение пятого ребенка в семье земляков.

Отец новорожденной - участник специальной военной операции. Он прибыл в родной город в отпуск.

Примечательно, что государственную регистрацию появления девочки на свет провели с помощью сервиса «Рождение ребенка». Родители через портал госуслуг подают сведения, а затем забирают готовое свидетельство.

Коллектив загса поздравил счастливых родителей. Им вручили первый государственный документ ребенка.

«Супруги Александр и Наталья назвали малышку Евангелиной. Теперь в многодетной семье воспитываются три сына и две дочери», - сообщили в пресс-службе Министерства труда социальной защиты и демографии Пензенской области.