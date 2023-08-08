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Из жизни

На тротуаре улицы Карла Маркса уложили асфальт на плитку

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Во вторник, 8 августа, пензенцы, чей путь пролегал по улице Володарского, обратили внимание на то, как меняется тротуар на пересечении с улицей Карла Маркса. Люди заметили, что плитку заливают битумом.

«Очень «бережное» отношение к плитке у специалистов. Делают ул. Карла Маркса к сентябрю, т. к. откроют фонтан и планетарий в первых числах», - поделился наблюдениями с редакцией PenzaInform.ru читатель. Он прислал фотографии, сделанные у дома № 20 на улице Карла Маркса, которые подтверждают его слова.

Не прошло и пары часов, как горожане, уже обратившие внимание на этот участок, зафиксировали: на плитку уложили асфальт.

Люди усомнились в целесообразности такого мероприятия. Они предположили, что асфальт начнет отваливаться кусками в первый же год службы.

Участие в дискуссии, развернувшейся в телеграм-канале PenzaInform, принял и представитель городской администрации.

«На улице Карла Маркса идет ремонт проезжей части и тротуаров. Асфальтировка ведется и на тех участках, где покрытие было выполнено в плитке, которая в настоящее время пришла в неудовлетворительное состояние. Понимаем вашу обеспокоенность, но, учитывая, что плитка имеет бетонное основание, технология позволяет укладывать на нее асфальт. Более того, это значительно повышает прочность и долговечность покрытия.

Таким образом, для подготовки участка под асфальтировку не было необходимости полностью снимать старую плитку. В этих целях убрали разрушенные элементы, сделали прометание территории и заливку битумом», - пояснил он.

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