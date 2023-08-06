В Городищенском районе пожаловались на козий беспредел

06.08.2023 | 10:04

В селе Нижняя Елюзань Городищенского района козы повадились осквернять памятник участникам Великой Отечественной войны. Животные объедают деревья и цветы, лазают по элементам мемориала и портят территорию экскрементами.

Снимки пасущихся у мемориала коз появились в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

«В прошлом году эти козы уничтожили 9 корней кустовых роз, 3 яблони, которые росли на территории памятника «Скорбящий сын». В этом году работниками дома культуры, библиотеки и администрации Нижнеелюзанского сельсовета были высажены сортовые гортензии 7 кустов, 3 яблони и другие культурные растения, которые тоже уничтожили эти создания», - сообщил автор поста.

Больше всего его возмутило бездействие владельцев коз. Они в курсе происходящего, но никак не реагируют на замечания и обращения.

«Памятник - это святое место, там увековечены имена тех, кто сражался за нас, отдавая свои жизни. Уважаемые жители! Следите за своими животными или держите их на привязи. Учитесь уважать труд людей и чтить память наших предков», - обратился автор к сельчанам.