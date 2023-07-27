Терновка и поворот на Шемышейку встали в пробке

27.07.2023 | 19:21

Вечером в четверг, 27 июля, улицы Терновского и Ново-Терновская в Пензе встали в плотной пробке из-за ДТП, случившегося на последней.

Столкнулись Renault и Lada. Они перекрыли две полосы.

«Поворот на Шемышеку наглухо стоит», «ДТП в сторону Шемышейки у Семейного. Через Спутник объезжайте», «В сторону Пензы полоса свободна. Только что проезжал мимо», «А из Пензы - наглухо. За 15 минут, метров 300 проехали», - написали водители в Сети около 19:00.

В сервисе «Яндекс. Пробки» на 19:20 улицы Терновского и Ново-Терновская от ТЦ «Слава» окрашены бордовым.

Водителям стоит продумать пути объезда.