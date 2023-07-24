На улице Суворова в Пензе снова провалился асфальт

24.07.2023 | 20:20

В понедельник, 24 июля, пензенские водители заметили провал асфальта на улице Суворова, вблизи ее пересечения с Московской, о чем поспешили предупредить друг друга в Сети.

«Только положили!», «Никогда такого не было, и вот опять», «Ничего нового. Вчера около «Суворовского» вечером «семерка» из люка торчала». Зато идем на опережение и вся вот эта лапша», - высказались горожане.

В начале июля на пересечении этих же улиц частично обрушилась проезжая часть. Из-за возникновения дефекта пришлось ограничить движение транспорта. Водителям рекомендовали объезжать этот участок по Чехова, Долгова, Плеханова, Урицкого, Октябрьской.

В конце мая на улице Суворова (от Володарского до Чехова) ресурсоснабжающая организация устраняла аварию на коллекторе.

Тогда в закрытую зону попадал отрезок Московской от дома № 99 до 107-го.