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Из жизни

В Спасске бывшие супруги побили друг друга джинсами

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В Спасске бывшие супруги нанесли друг другу побои и оказались в суде. В качестве орудия оба выбрали джинсы.

57-летняя женщина и 61-летний мужчина расторгли брак, отношения между ними испортились. Во время одного из конфликтов экс-супруга ударила бывшего мужа джинсами по лицу.

Поняв, что реакция ожидается бурная, она бросила брюки и попробовала убежать. Но бывший муж, подобрав джинсы с пола, догнал ее и дал сдачи - ударил ими же по руке, оставив ссадину.

В итоге оба оказались в суде.

«По результатам рассмотрения данных дел женщина была признана виновной в совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей», - сообщили в Спасском районном суде Пензенской области.

Ее бывшего супруга также признали виновным в совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но оштрафовали на 6 000 рублей. Отягчающим обстоятельством стало то, что он в течение года привлекался к ответственности за мелкое хулиганство.

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