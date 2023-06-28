Названа причина разнобоя в работе пензенских светофоров

28.06.2023 | 14:42

Пензенские водители порой недоумевают из-за разнобоя в работе светофоров. Один из них высказал свои претензии на странице губернатора в «Одноклассниках».

«Почему в Пензе светофоры работают так по-разному? То 2 раза мигают, то 3 раза, то с 0-й секунды начинают мигать, то с 3-й. Вот вы хотите нас штрафовать за проезд на желтый, а не хотите сначала сделать, чтобы светофоры работали однообразно?» - поинтересовался Сергей К.

Представитель регионального правительства объяснил, что светофоры в Пензе подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) «Вектор», разработанной пензенским АО «Электромеханика».

«Сервер, на котором установлено программное обеспечение, в настоящее время перегружен, в связи с чем происходят сбои в режимах работы светофорных объектов, которые проявляются в нечеткой работе табло обратных отсчетов.

Обновлять ПО муниципалитет не планирует, т. к. создается центр управления дорожным движением. В настоящее время на светофорные объекты устанавливается допоборудование, после чего объекты будут подключены к интеллектуальной транспортной системе», - говорится в ответе.

Ранее в администрации Пензы признавали, что светофоры устанавливают, не имея специалиста по их регулировке: долгое время никто не откликался на вакансию.