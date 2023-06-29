Шаурма и роллы: предпринимателей попросили соблюдать нормы

29.06.2023 | 17:33

Пензенским бизнесменам напомнили, что при приготовлении фастфуда - шаурмы, роллов, суши - необходимо соблюдать санитарные нормы и правила.

Так, для шаурмы существуют следующие требования:

- полуфабрикаты должны изготавливаться в стационарных предприятиях общепита;

- должен иметься павильон, подключенный к сетям водопровода и канализации (не обязательно централизованным), а также холодильное оборудование для хранения полуфабрикатов;

- обязательно наличие одноразовой посуды и столовых приборов;

- жарить продукцию следует непосредственно перед продажей;

- мыть использованный инвентарь и тару нужно в стационарном предприятии общепита при отсутствии специально оборудованного места на улице.

«Соблюдение санитарных требований для обслуживающего персонала включает в себя наличие санитарной книжки, спецодежды, использование одноразовых перчаток. Кроме того, должны быть соблюдены все необходимые условия для следования требованиям личной гигиены. Территории производственных объектов должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии», - пояснили в пресс-службе мэрии.