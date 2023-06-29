В Пензе придумывают имя арт-объекту из искусственной травы

В четверг, 29 июня, МБУ «Пензавтодор» отчиталось об установке арт-объектов из искусственной травы.
Рядом с библиотекой имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей появилась фигура медвежонка с книгой. Бабочка украшает выезд с трассы М-5 на проспект Победы.
На новшество отреагировало министерство культуры и туризма региона. Там предложили придумать имя ученому медведю.
Ранее сообщалось, что еще один арт-объект из искусственной травы под названием «Пенза» разместили у аэропорта.
О том, что областной центр украсят необычные зеленые фигуры, стало известно весной этого года. Новшество приурочено к 360-летию города.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀