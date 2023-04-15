На улице Гастелло неизвестные украли крышки колодцев

15.04.2023 | 20:52

«Наверное, алкаши все потаскали», - так пензячка прокомментировала исчезновение крышек, которые закрывали два колодца у частного сектора на улице Гастелло. Вероятно, они имеют отношение к многоэтажкам, стоящим рядом.

Обитатели маленьких домов даже забыли о существовании люков, пока рабочие «Пензавтодора» не спилили заросли вдоль тротуара. Кустарник и деревья прятали шахты - между прочим, глубокие. Жильцы частого сектора попытались решить проблему.

«Вот закрыли мы сами один колодец. И там тоже. Дыра-то большая, не дай бог кто пьяный пойдет, дети влетят», - рассказала горожанка.

Через программу «Служба 11» жители улицы Гастелло обращаются к организациям, чье хозяйство пострадало, ведь крышки украдены. Деревянные щиты не очень удачная защита. Колодцы расположены близко к тротуару, нужны полноценные детали для сохранения корпусов люков и их содержимого.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).