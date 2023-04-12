Пензенцы рискуют свернуть шею в конце улицы Карла Маркса

12.04.2023 | 20:55

Дорога в конце улицы Карла Маркса несколько десятилетий назад выглядела ровнее. Таких вмятин и канав не существовало. То ли камни, которыми замостили спуск, были крепче и выдерживали потоки воды. То ли современный асфальт слишком слаб.

«Раньше были то ли кирпич, то ли камни - так хорошо, ничего не разрушалось, не проваливалось. Можно было ходить. А зимой здесь ужасно ходить», - пожаловалась Лариса Викторовна.

Асфальтировали дорогу не так давно, нагрузка на нее не слишком интенсивная. Однако же от пересечения с Кирова до дома № 22 участок Карла Маркса изуродован.

«Был проливной дождь, буря, день или два - и дорога пришла в такое ужасное состояние. Можно сказать, она сейчас травмоопасная. Ходят студенты утром и вечером, в темное время суток можно и ногу сломать, и подвернуть», - сообщила Наталья.

Это исторический центр города, который стоит включить в экскурсионный маршрут. Напротив - Литературный музей, вниз по Маркса, бывшей Никольской, можно спуститься на площадку и любоваться Сурой во всей красе. Отсюда рукой подать до Лебедевского моста и острова Пески.

Но потенциальные туристы, переваливаясь с кочки на кочку, рискуя свернуть шею на волнистой поверхности пути, вряд ли оценят пейзажи. Слишком сурова дорога.

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