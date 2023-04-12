Сетевое издание|18+|Среда|12 апр 2023|21:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензенцы рискуют свернуть шею в конце улицы Карла Маркса

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Дорога в конце улицы Карла Маркса несколько десятилетий назад выглядела ровнее. Таких вмятин и канав не существовало. То ли камни, которыми замостили спуск, были крепче и выдерживали потоки воды. То ли современный асфальт слишком слаб.

«Раньше были то ли кирпич, то ли камни - так хорошо, ничего не разрушалось, не проваливалось. Можно было ходить. А зимой здесь ужасно ходить», - пожаловалась Лариса Викторовна.

Асфальтировали дорогу не так давно, нагрузка на нее не слишком интенсивная. Однако же от пересечения с Кирова до дома № 22 участок Карла Маркса изуродован.

«Был проливной дождь, буря, день или два - и дорога пришла в такое ужасное состояние. Можно сказать, она сейчас травмоопасная. Ходят студенты утром и вечером, в темное время суток можно и ногу сломать, и подвернуть», - сообщила Наталья.

Это исторический центр города, который стоит включить в экскурсионный маршрут. Напротив - Литературный музей, вниз по Маркса, бывшей Никольской, можно спуститься на площадку и любоваться Сурой во всей красе. Отсюда рукой подать до Лебедевского моста и острова Пески.

Но потенциальные туристы, переваливаясь с кочки на кочку, рискуя свернуть шею на волнистой поверхности пути, вряд ли оценят пейзажи. Слишком сурова дорога.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте