Заброшенная тяговая подстанция в Пензе привлекает детей и пьяниц

11.04.2023 | 20:46

Как око Саурона из трилогии «Властелин колец» наблюдало за всем вокруг, так и всевидящий глаз взирает на прохожих на 8 Марта. Неизвестный художник изобразил неведомое чудовище на стенах заброшенного объекта, придав ему еще больше мрачности. Последние годы сооружение за бетонной оградой не дает покоя жителям 25-го дома и соседних.

«Туда дети маленькие бегают, лазят туда, камни кидают в стены. А я живу на первом этаже, сколько раз им кулаком махала», - рассказала местная жительница.

Когда-то объект имел важное значение для городского хозяйства. Троллейбусная сеть в областном центре начала развиваться с 40-х годов прошлого века. Первые три машины возили горожан от Пензы-I до мебельной фабрики. Постепенно линия опутывала сурскую столицу, в 60-х «рогатые» покатили в поселок Арбеково, где развернулось строительство многоэтажек для рабочих заводов.

В 90-х в городе было максимальное количество маршрутов. Разумеется, возводились депо (их было три), тяговые подстанции. Одна из них - на 8 Марта, 25а, теперь нужная только гражданам, чье поведение раздражает население.

«Это еще зелени нет. Будет зелень - и придут все пьяницы под елки. Они здесь пьют, ругаются матом, кидают бутылки. В общем, за этой территорией никто не следит», - пожаловалась прохожая.

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