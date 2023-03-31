Пензенцы пожаловались на бездорожье на улице Шмидта

31.03.2023 | 20:57

Бездорожье - так жители дома № 21 на улице Шмидта характеризуют территорию возле своей двухэтажки. К ней не могут подъехать даже кареты скорой помощи. Вернее, медикам с трудом удается покинуть место вызова. Недавно машина с красным крестом увязла в грязи.

«Она здесь ночью разворачивалась и вниз улетела», - пояснил Александр Викторович.

Люди ругают свою управляющую компанию, которая плохо следит за придомовой территорией. К многоквартирному строению на автомобиле не подобраться. А некоторое время назад трудности испытывали и те, кто передвигается на своих двоих.

«Сейчас у нас все растаяло, а то снегозадержатели слетели, снег упал, у нас во дворе пройти было невозможно какое-то время. Управляющая компания так и не почистила, дворники не приходили. Слава богу, растаяло сейчас тут, можно пройти», - отметила Надежда Николаевна.

По словам старшей по дому, горы зимних осадков от подъездов пришлось тогда убирать ее супругу, а ему уже 75 лет. Между тем представители обслуживающей организации даже не пошевелились.

Примечательно, что так выглядит и территория рядом с соседним домом № 19. За его содержание отвечает та же управляющая компания.

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