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Из жизни

Пензенцы пожаловались на бездорожье на улице Шмидта

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Бездорожье - так жители дома № 21 на улице Шмидта характеризуют территорию возле своей двухэтажки. К ней не могут подъехать даже кареты скорой помощи. Вернее, медикам с трудом удается покинуть место вызова. Недавно машина с красным крестом увязла в грязи.

«Она здесь ночью разворачивалась и вниз улетела», - пояснил Александр Викторович.

Люди ругают свою управляющую компанию, которая плохо следит за придомовой территорией. К многоквартирному строению на автомобиле не подобраться. А некоторое время назад трудности испытывали и те, кто передвигается на своих двоих.

«Сейчас у нас все растаяло, а то снегозадержатели слетели, снег упал, у нас во дворе пройти было невозможно какое-то время. Управляющая компания так и не почистила, дворники не приходили. Слава богу, растаяло сейчас тут, можно пройти», - отметила Надежда Николаевна.

По словам старшей по дому, горы зимних осадков от подъездов пришлось тогда убирать ее супругу, а ему уже 75 лет. Между тем представители обслуживающей организации даже не пошевелились.

Примечательно, что так выглядит и территория рядом с соседним домом № 19. За его содержание отвечает та же управляющая компания.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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