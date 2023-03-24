В 2-м Виноградном проезде не убрали последствия раскопок

24.03.2023 | 21:16

Судя по дороге в районе дома № 28 в 2-м Виноградном проезде, поребриков в Пензе не хватает. Благоустройство пешеходной зоны во дворе завершилось на полпути. Границы небольшой части асфальтового покрытия рабочие выложили бетонными прямоугольниками. Остальные несколько десятков метров ничто не отделяет от земли.

«Тут вообще никакого благоустройства нет, никто ничего не благоустраивал. Тропинку сделали, чтобы пройти, а идет женщина с коляской - и уже не разойдешься. Очень узко и грязь кругом», - пожаловалась прохожая.

«Конечно, это не устраивает, нужно убрать все и сделать асфальт», - возмутилась пенсионерка.

Территорию как смогли, так и привели в порядок после масштабной реконструкции инженерных сетей. Земляные работы завершились еще в прошлом году. Настало время благоустройства, но оно почему-то прервалось на самом интересном месте.

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