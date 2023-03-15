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Из жизни

Учеников лицея № 55 спасут от опасного колодца

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Не один год ученики лицея № 55 шли на уроки мимо открытого колодца, расположенного рядом с домом № 5 на улице Мира - в двух шагах от пешеходной тропинки. Дети часто останавливались возле колодца, заглядывали внутрь, порой бросали туда разные предметы, не осознавая, что подвергают себя опасности. Но скоро ситуация должна измениться.

Жительница Пензы Елена М. написала о проблеме губернатору и приложила к сообщению фотографии.

«Вот такой открытый колодец находится рядом с домом на ул. Мира, 5, напротив лицея № 55. Я, скорее всего, неправильно его называю, не специалист, но не в этом суть. Глубина колодца - примерно 3 метра, диаметр - около 1,5 м. Пешеходная тропа в метре от него. До беды шаг! Мимо ходят дети к учебному заведению! Внизу палки, мусор, колотые бутылки. Обратите, пожалуйста, внимание!» - призвала Елена на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

На ее обращение отреагировало Управление ЖКХ г. Пензы.

«В ресурсоснабжающую организацию направлена информация о необходимости обеспечения условий безопасности и предупреждения несчастных случаев в связи с открытым смотровым колодцем сетей теплоснабжения на ул. Мира, 5. Спасибо за сигнал!» - ответили специалисты.

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