На Одесской приоткрылся вход в коммунальную бездну

14.03.2023 | 18:45

Канализационный колодец напротив дома на Одесской, 5, приветливо распахнул вход в темное отверстие. Желающих заглянуть туда и тем более спуститься нет, разве что трагическая случайность могла бы привести людей в недра сточной системы.

«Да кто его знает, от морозов или еще чего крышки отваливаются. Сдать нельзя. Наверное, время подошло, обвал какой-то произошел», - рассудили пенсионерки.

Не так давно ресурсники соорудили новую шахту канализационного люка взамен разрушенной, выложили стенки кирпичом. Чугунные крышки теперь уже редкость, они слишком дорого обходятся, так как их воруют. Владельцы коммунального имущества устанавливают дешевые заменители. Так что явно не грабители здесь хозяйничали.

«Когда трактором чистили, задели, а потом снегом завалило. Никто же с ломом не придет», - рассказал прохожий.

Ответственная организация давно не наводила порядок в своем хозяйстве. Пора навестить колодец на Одесской, пока талая вода не размыла кирпичную кладку.