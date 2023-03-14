Сетевое издание|18+|Вторник|14 мар 2023|20:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

На Одесской приоткрылся вход в коммунальную бездну

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Канализационный колодец напротив дома на Одесской, 5, приветливо распахнул вход в темное отверстие. Желающих заглянуть туда и тем более спуститься нет, разве что трагическая случайность могла бы привести людей в недра сточной системы.

«Да кто его знает, от морозов или еще чего крышки отваливаются. Сдать нельзя. Наверное, время подошло, обвал какой-то произошел», - рассудили пенсионерки.

Не так давно ресурсники соорудили новую шахту канализационного люка взамен разрушенной, выложили стенки кирпичом. Чугунные крышки теперь уже редкость, они слишком дорого обходятся, так как их воруют. Владельцы коммунального имущества устанавливают дешевые заменители. Так что явно не грабители здесь хозяйничали.

«Когда трактором чистили, задели, а потом снегом завалило. Никто же с ломом не придет», - рассказал прохожий.

Ответственная организация давно не наводила порядок в своем хозяйстве. Пора навестить колодец на Одесской, пока талая вода не размыла кирпичную кладку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте