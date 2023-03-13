На улице Терешковой вода отрезала дома от суши

13.03.2023 | 20:00

К воскресенью, 12 марта, несколько домов на улице Терешковой отрезало от суши. С наступлением тепла во дворы пришла большая вода. Практически у каждого местного в гардеробе появилась резиновая обувь - без нее и шагу не ступить.

«Вообще шикарно! Без них нереально. Ребенок старший в школу не ходил», - рассказал молодой человек.

Водную преграду преодолевали только на машинах.

К таким происшествиям люди давно привыкли. Территория рядом с домами № 13 и 15 тонет постоянно. Причину ежегодных весенних бедствий жители двухэтажек знают.

«Нет ливневки, дорогу подняли, воде некуда деваться, канализация не справляется», «Все в один коллектор, на Ивановской нет трубы, вода не уходит», - пояснили они.

Возведенные повсюду дамбы из мешков с песком не справились с бурными потоками. Залило подъезды, подвалы и погреба.

Коммунальные службы попытались освободить из плена терпящих бедствие людей, однако один помповый насос не справился с поставленной задачей. Здесь нужно строить новую ливневую систему, в противном случае такие ситуации будут повторяться и впредь.