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Из жизни

На улице Клары Цеткин после сноса гаражей остались ловушки

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Глубокие ямы остались после сноса гаражей рядом с надземной тепловой магистралью за домом № 23 на улице Клары Цеткин. За зданием вьется народная тропа. Один неверный шаг - и полетишь вниз.

Гаражам уже много лет. Строили их, когда теплотрассы еще не было. Некоторые ставили там автомобили, потом это стало невозможно из-за коммуникаций - не выедешь.

«Лет 50, наверное. Некоторые еще погребами пользуются. Несколько месяцев назад опечатали все, сказали, что снесут», - сообщил автовладелец.

Ломать кладовки, оказавшиеся незаконными, на улицах Клары Цеткин и Колхозной начали в 2021-м. Тепловики ремонтировали магистраль и освобождали пространство рядом с ней. Тогда тоже оставили много мусора и не засыпали погреба.

Сейчас эти кладовки вряд ли кому-то нужны при современном изобилии разнообразных продуктов и отсутствии смысла делать запасы.

Гаражи продолжат сносить. В принципе, заниматься этим вопросом, а также благоустройством территории должны собственники. Но большинства уже нет в живых, те, что остались, немощны, а родственники брать на себя такую обузу, как старая кладовка, не желают.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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