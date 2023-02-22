Жителей дома на улице Павлушкина напугал предстоящий ремонт крыши

22.02.2023 | 21:38

Когда жителям 21-го дома на улице Павлушкина объявили о предстоящем капитальном ремонте кровли, они забили тревогу. Крышу четырехэтажки не так давно приводили в порядок, к ней у людей претензий нет. А вот подъезды многоквартирного здания у местных вызывают нарекания. В социальной сети появился соответствующий пост и угроза пригласить телевидение.

«Приносили листок сначала на подпись жильцам, чтобы мы согласились на капитальный ремонт крыши. Листок из жильцов никто не подписывал, его вернули обратно, потому что крышу менял другой МУП, до этого МУПА, крыша, так сказать, практически новая у дома», - говорится в сообщении.

Журналисты «Службы 11» позвонили в управляющую организацию, чтобы руководство компании, обслуживающей многоквартирный дом, прокомментировало сложившуюся ситуацию.

«Смотрите, мы не разносили никакие документы о ремонте кровли - это раз. Во-вторых, у них, скорее всего, по капремонту сроки подошли, то есть это фонд капремонта. Просили нас сделать подъезды, но мы им объясняем, что везде ремонт подъездов проводится после того, как проходит капремонт кровли, потому что с крыш течет, заливает подъездные марши, потом заново ремонтировать, плюс строители носят материалы и царапают стены», - рассказал представитель МУП «Жилье-22».

Тем временем в региональном фонде капитального ремонта сообщили, что никаких документов на подпись жильцам дома они не разносили. Подрядчик уже определен. Договор на стадии заключения.

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