Сетевое издание|18+|Среда|22 фев 2023|21:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Жителей дома на улице Павлушкина напугал предстоящий ремонт крыши

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Когда жителям 21-го дома на улице Павлушкина объявили о предстоящем капитальном ремонте кровли, они забили тревогу. Крышу четырехэтажки не так давно приводили в порядок, к ней у людей претензий нет. А вот подъезды многоквартирного здания у местных вызывают нарекания. В социальной сети появился соответствующий пост и угроза пригласить телевидение.

«Приносили листок сначала на подпись жильцам, чтобы мы согласились на капитальный ремонт крыши. Листок из жильцов никто не подписывал, его вернули обратно, потому что крышу менял другой МУП, до этого МУПА, крыша, так сказать, практически новая у дома», - говорится в сообщении.

Журналисты «Службы 11» позвонили в управляющую организацию, чтобы руководство компании, обслуживающей многоквартирный дом, прокомментировало сложившуюся ситуацию.

«Смотрите, мы не разносили никакие документы о ремонте кровли - это раз. Во-вторых, у них, скорее всего, по капремонту сроки подошли, то есть это фонд капремонта. Просили нас сделать подъезды, но мы им объясняем, что везде ремонт подъездов проводится после того, как проходит капремонт кровли, потому что с крыш течет, заливает подъездные марши, потом заново ремонтировать, плюс строители носят материалы и царапают стены», - рассказал представитель МУП «Жилье-22».

Тем временем в региональном фонде капитального ремонта сообщили, что никаких документов на подпись жильцам дома они не разносили. Подрядчик уже определен. Договор на стадии заключения.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте