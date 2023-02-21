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Из жизни

Жители дома на улице Фрунзе устроили свалку у подъезда

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Свалка прямо у порога, у входа в подъезд Фрунзе, 38. И это еще мелочи, сообщила дворник, она всякого насмотрелась. Прямо у дверей люди могут сложить гору из отходов высотой по пояс человеку. Абсолютно никакого стыда и уважения к труду других.

«Я все утро мешками выносила! Я за всем не могу уследить, мне за май еще зарплату дворника не дали», - пожаловалась Ольга.

Не только к дверям люди составляют пакеты, мешки, выбрасывают ненужную мебель, иные предметы. Вход в подвал тоже завален отходами и неиспользованными трубами. Со слов Ольги, чаще всего это делают свои.

Прописная истина «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» подтверждается. Сколько бы дворник ни старался, сколько бы мешков ни вынес на контейнерную площадку, плодов труда незаметно уже через день.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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