Жители дома на улице Фрунзе устроили свалку у подъезда

21.02.2023 | 21:05

Свалка прямо у порога, у входа в подъезд Фрунзе, 38. И это еще мелочи, сообщила дворник, она всякого насмотрелась. Прямо у дверей люди могут сложить гору из отходов высотой по пояс человеку. Абсолютно никакого стыда и уважения к труду других.

«Я все утро мешками выносила! Я за всем не могу уследить, мне за май еще зарплату дворника не дали», - пожаловалась Ольга.

Не только к дверям люди составляют пакеты, мешки, выбрасывают ненужную мебель, иные предметы. Вход в подвал тоже завален отходами и неиспользованными трубами. Со слов Ольги, чаще всего это делают свои.

Прописная истина «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» подтверждается. Сколько бы дворник ни старался, сколько бы мешков ни вынес на контейнерную площадку, плодов труда незаметно уже через день.

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