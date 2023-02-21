Пензячка пожаловалась на мышей в доме на Октябрьской

21.02.2023 | 20:53

Полы под батареей в квартире дома № 4 на улице Октябрьской залиты специальным клеем. Так жители четырехэтажки, расположенной в центре города, пытаются избавиться от грызунов, которые лезут к людям через отверстие, образовавшееся рядом со стояком отопления. Мыши начали докучать Ольге Анатольевне еще осенью.

«Первый раз муж заметил в октябре. Они обычно по ночам. Он услышал писк, открыли, а там мышь», - сообщила женщина.

С тех пор семейная пара отлавливает по несколько грызунов в день.

Представители одного из самых многочисленных видов млекопитающих чаще всего селятся в подвалах и на чердаках домов и регулярно совершают набеги на кухни горожан в поисках чего-нибудь съестного.

Ольга Анатольевна живет на втором этаже. Под ее квартирой располагается пустующее помещение.

«Сколько раз ходила, там никого нет. Наверно, кто-то арендовал, летом несколько раз в день приезжала машина с продуктами. А потом я шла, смотрю, они съезжают. После этого все началось», - отметила пензячка.

Провести дератизацию на первом этаже пока не представляется возможным, для этого нужно найти собственника помещения. К поискам подключился участковый. Он же должен был направить обращение в Роспотребнадзор.

В управляющей компании журналистам пообещали потравить мышей в подвале и на чердаке многоквартирного дома. Работы выполнят в течение пяти дней.

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