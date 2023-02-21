Сетевое издание|18+|Вторник|21 фев 2023|21:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Из жизни

Пензячка пожаловалась на мышей в доме на Октябрьской

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Полы под батареей в квартире дома № 4 на улице Октябрьской залиты специальным клеем. Так жители четырехэтажки, расположенной в центре города, пытаются избавиться от грызунов, которые лезут к людям через отверстие, образовавшееся рядом со стояком отопления. Мыши начали докучать Ольге Анатольевне еще осенью.

«Первый раз муж заметил в октябре. Они обычно по ночам. Он услышал писк, открыли, а там мышь», - сообщила женщина.

С тех пор семейная пара отлавливает по несколько грызунов в день.

Представители одного из самых многочисленных видов млекопитающих чаще всего селятся в подвалах и на чердаках домов и регулярно совершают набеги на кухни горожан в поисках чего-нибудь съестного.

Ольга Анатольевна живет на втором этаже. Под ее квартирой располагается пустующее помещение.

«Сколько раз ходила, там никого нет. Наверно, кто-то арендовал, летом несколько раз в день приезжала машина с продуктами. А потом я шла, смотрю, они съезжают. После этого все началось», - отметила пензячка.

Провести дератизацию на первом этаже пока не представляется возможным, для этого нужно найти собственника помещения. К поискам подключился участковый. Он же должен был направить обращение в Роспотребнадзор.

В управляющей компании журналистам пообещали потравить мышей в подвале и на чердаке многоквартирного дома. Работы выполнят в течение пяти дней.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте