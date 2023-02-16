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Из жизни

В Пензе высокая плата за СОИ нарушила сон пенсионерки

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Содержать общедомовое имущество дорого. На высокие платежи пожаловалась жительница дома на проспекте Строителей, 67.

«Квитанции принесут - я родственников не спрашивала, сколько, мне никто не говорил. А в этот раз я поинтересовалась. Мне сказали, и я всю ночь не могла уснуть, расстроилась», - пожаловалась Анна Петровна.

Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» № 354, плата за коммунальные ресурсы, потребленные в целях содержания общего имущества в МКД, начисляется управляющей организацией. На проспекте Строителей, 67, делами ведает ТСЖ «Север-2».

«2,9 - почти 3 куба холодной и горячей - содержание общего имущества. Я несогласна с этим!» - возмутилась Анна Петровна.

Журналисты «Службы 11» обратились в правление товарищества собственников жилья. Им прислали распечатку расчетов СОИ по холодной и горячей воде за январь.

Учитывались аварийные сбросы во время отключения, когда были утечки на сетях, обслуживание жилого фонда, искаженные показания некоторых собственников. Таким образом, насчитали на семью Анны Петровны СОИ по холодной воде почти на 40 рублей, а по кипятку - около 300.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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